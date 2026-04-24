Финансист оценил идею ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

Введение минимального почасового размера оплаты труда защитит отдельные категории граждан, в том числе женщин в декретном отпуске, желающих подрабатывать, заявил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Так он отреагировал на соответствующий законопроект депутатов Госдумы.

Идея в том, чтобы оценивать труд в рамках конкретных часов, а не условного рабочего дня или месяца. Это особенно актуально для тех видов профессиональной деятельности, где задача — сделать конкретный проект в конкретные сроки, а не просто находиться в офисе, — отметил Бархота.

Он подчеркнул, что нововведение, в частности, поможет специалистам из тех сфер, где почасовая оплата играет более важную роль, чем месячная. Матери в декрете — одна из самых уязвимых категорий граждан — тоже почувствуют положительные изменения в оплате их труда. Принятие законопроекта решит проблему дискриминации по отношению к таким женщинам, пояснил эксперт. Кроме того, мера будет полезной в ситуациях, когда предприятия вынужденно перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России следует увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами. Однако, по его словам, для этого необходимо учитывать инфляционные риски и бюджетные расходы.