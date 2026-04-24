Опрос показал уровень народной любви к Путину

Подавляющее большинство россиян — 74% — доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Еще 76% респондентов считают его деятельность на посту главы государства успешной.

Положительную оценку работе правительства в целом дали 46% опрошенных. Деятельность председателя кабинета министров Михаила Мишустина одобряют 54% респондентов. Что касается электоральных предпочтений, то самым высоким оказался уровень поддержки «Единой России» — 39%. Тем временем ЛДПР набрала 10%, КПРФ — 8%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия — За правду» — 4%.

Ранее 37% россиян заявили, что проголосовали бы за «Единую Россию». Еще 11% — за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 2% — за «Справедливую Россию». Деятельность Мишустина одобряли 55% респондентов. Также 76% респондентов положительно оценили работу главы государства.