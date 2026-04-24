Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:29

Мирошник озвучил страшные цифры по пострадавшим от действий Киева россиянам

Мирошник: свыше 1,7 тыс. россиян пострадали от действий Киева за три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Свыше 1,7 тыс. мирных жителей пострадали от действий ВСУ в первые 90 дней 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник на брифинге. По его словам, которые приводит РИА Новости, из них 266 человек, в том числе семеро детей, погибли.

За первые 90 дней 2026 года от преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали как минимум 1725 мирных жителей: ранения получили 1459 человек, погибли 266. Среди пострадавших от рук украинских боевиков 71 ребенок, семь из которых погибли, — сказал он.

Мирошник также отметил, что данные верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о количестве мирных граждан, пострадавших от действий Киева, являются «чудовищной ложью». Он подчеркнул, что международные структуры сознательно занижают масштаб преступлений Украины против жителей российских регионов.

До этого Следственный комитет России сообщил, что действия ВСУ в Донбассе квалифицированы как геноцид. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

Власть
Украина
МИД РФ
Родион Мирошник
ВСУ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.