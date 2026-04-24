Администратор чата призналась в подготовке покушения на руководство РКН

Среди задержанных по делу о подготовке покушения на руководство Роскомнадзора оказалась администратор закрытой группы в мессенджере, где обсуждали покушение, сообщает ТАСС. Согласно видеоматериалам ФСБ России, девушка активно участвовала в деятельности ячейки, которая планировала совершение теракта.

В марте 2026 года вступила в чат, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы РКН, — рассказала она в ходе допроса.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия, устанавливая степень вовлеченности всех участников задержанной группы в подготовку преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии. Лидер группировки попытался оказать сопротивление силовикам и был нейтрализован на месте.