24 апреля 2026 в 10:28

МИД предупредил о готовности обеспечить безопасность в Арктике

МИД: Россия готова использовать все средства для безопасности в Арктике

Москва готова использовать все средства, чтобы обеспечить безопасность в арктическом регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью порталу Arctic.ru. По его словам, речь идет в том числе о силовых способах.

Понимаем, что в текущей не самой благоприятной геополитической обстановке рассчитывать только на добропорядочность наших арктических соседей было бы наивным. Поэтому наша страна готова отстаивать свои интересы и защищать свою безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий и использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении политические, дипломатические, экономические, а в случае необходимости — и силовые средства, — подчеркнул Грушко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, назвал повышение качества жизни в Арктике ключевой задачей для российских властей. Глава государства указал, что программа арктической ипотеки по ставке 2% годовых уже продлена до 2030 года.

