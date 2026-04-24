Появились подробности поисков школьницы, пропавшей при атаке ВСУ в Туапсе Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе школьницу продолжат искать

Поиски школьницы, которая пропала в Туапсе при атаке ВСУ, будут продолжаться, сообщил ТАСС начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко. Он уточнил, что к поисковой операции привлекали кинологов, однако это не дало результата. Также прилегающую территорию обследовали с использованием дронов.

В поисках задействованы все необходимые специалисты. Казаки, спасатели, участники СВО собрали свою поисковую группу, к дому приходят добровольцы, — добавил он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех. В больницу госпитализировали мужчину, который проживал в доме, где произошла разгерметизация газопровода.

До этого появилась информация, что в акватории Черного моря рядом с портом Туапсе, где продолжают тушить пожар на морском терминале после атаки ВСУ, нет нефтяных пятен и иных загрязнений. Мониторинг экологической обстановки проводился с 21 по 23 апреля.