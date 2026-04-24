ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против Роскомнадзора

Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания представителей неофашистской группировки, которая готовила теракт против руководства Роскомнадзора, передает РИА Новости. На кадрах запечатлен как момент ареста, так и обыски в квартире подозреваемых.

Во время следственных мероприятий у фигурантов нашли пистолеты, боевые гранаты, запрещенную символику и другие улики.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии.

Главарь банды сторонников неофашистской идеологии был ликвидирован в перестрелке. Силовики сообщили, что тот пытался оказать сопротивление при задержании. Лидером группы оказался москвич 2004 года рождения.

До этого в Федеральной службе безопасности сообщили, что трое граждан России получили длительные сроки по решению за подготовку терактов по указанию СБУ. На скамье подсудимых оказались две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. В качестве целей фигурировали представители высшего командного состава Минобороны РФ.