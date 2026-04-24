24 апреля 2026 в 09:09

ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против Роскомнадзора

ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания представителей неофашистской группировки, которая готовила теракт против руководства Роскомнадзора, передает РИА Новости. На кадрах запечатлен как момент ареста, так и обыски в квартире подозреваемых.

Во время следственных мероприятий у фигурантов нашли пистолеты, боевые гранаты, запрещенную символику и другие улики.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии.

Главарь банды сторонников неофашистской идеологии был ликвидирован в перестрелке. Силовики сообщили, что тот пытался оказать сопротивление при задержании. Лидером группы оказался москвич 2004 года рождения.

До этого в Федеральной службе безопасности сообщили, что трое граждан России получили длительные сроки по решению за подготовку терактов по указанию СБУ. На скамье подсудимых оказались две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. В качестве целей фигурировали представители высшего командного состава Минобороны РФ.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

