Суд в Белоруссии признал пособника нацистов виновным в геноциде

Суд в Белоруссии признал пособника нацистов Гецявичюса виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа умершего пособника нацистов Антанаса Гецявичюса, передает БелТА. В материале уточняется, что он уже давно мертв, поэтому обвинительный приговор в отношении Гецявичюса вынесен без назначения наказания.

Уголовное дело из 17 томов было направлено в Верховный суд в феврале. Государственный обвинитель Михаил Ковалев отметил, что Гецявичюс, добровольно вступив в 1941 году в 12-й литовский охранный батальон, участвовал в массовых убийствах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также за осквернение захоронений жертв геноцида. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрены штраф в размере от 2 до 5 млн рублей и принудительные работы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство ведет системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Дипломат уточнила, что сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы.