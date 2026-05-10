10 мая 2026 в 16:43

Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
Москва требует от Берлина признания преступлений Третьего рейха и его пособников геноцидом всех народов Советского Союза, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Дипломат напомнил, что из 27 млн жертв войны абсолютное большинство составляли именно мирные жители, передает ТАСС.

Именно поэтому мы вновь вернулись к теме признания факта геноцида, чтобы ознакомить с этим мировое сообщество и обратиться в соответствующие инстанции. Мы уже сделали это, направив обращение правительству Германии и в бундестаг, чтобы это было признано, — заявил Нечаев.

Он отметил, что трагедия коснулась всех без исключения народностей СССР, которые сегодня покоятся в немецкой земле.

В России вопрос сохранения памяти о жертвах нацизма закреплен на законодательном уровне: 19 апреля установлено Днем памяти жертв геноцида советского народа. Выбор даты связан с указом 1943 года, ставшим первым правовым актом, зафиксировавшим масштабную политику истребления мирного населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает своим долгом не позволить оправдать нацистов и совершенные ими зверства. Он напомнил, что эти деяния однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности.

Дальше
