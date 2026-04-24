24 апреля 2026 в 10:10

Трамп чуть не уснул в прямом эфире во время выступления в Белом доме

Дональд Трамп Фото: WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press
В Соединенных Штатах обеспокоены поведением президента Дональда Трампа: во время выступления он прикрыл глаза и, по мнению зрителей, едва не уснул в прямом эфире, сообщает Daily Express. В материале говорится, что инцидент произошел в Белом доме, где он говорил о работах у мемориала Линкольна.

Кроме того, очевидцы отметили, что речь политика звучала несуразно. Например, он уверял, что за карьеру построил более сотни бассейнов и хорошо в них разбирается. Также Трамп сравнил себя с Мартином Лютером Кингом касательно количества последователей.

Ранее Трамп вновь оказался в центре внимания из-за своего самочувствия. В интернете появились снимки, где под правым ухом политика заметно крупное красное пятно, напоминающее высыпания. В отличие от прошлых случаев, глава государства не стал скрывать его тональным средством.

Кроме того, британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США переживает нервный срыв на фоне проводимой операции против Ирана. Он обратился к окружению американского лидера с резким требованием убрать его. Гэллоуэй подчеркнул, что сложившаяся обстановка требует незамедлительного вмешательства со стороны тех, кто находится рядом с главой государства.

США
Дональд Трамп
сны
Белый дом
