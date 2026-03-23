Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 03:02

«Уберите его, идиоты»: в Британии высказались о нервном срыве Трампа

Британский политик Гэллоуэй: у Трампа случился нервный срыв из-за Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп переживает нервный срыв на фоне проводимой операции против Ирана, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X. Он также призвал окружение американского лидера убрать его, обратившись к ним с резким требованием.

Британский политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны тех, кто находится рядом с главой государства. По его убеждению, дальнейшее пребывание Трампа в таком состоянии может негативно сказаться на принятии решений в период военной операции.

Ранее Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

До этого американский президент указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются. Кроме того, лидеры 22 стран готовы внести свой вклад в защиту безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе от действий Ирана.

Великобритания
Иран
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.