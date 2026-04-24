Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:17

Стало известно об активной подготовке программ благоустройства в России

«АвтоГрузЭкс»: в марте вдвое вырос спрос на оборудование для детских площадок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В марте спрос на перевозку оборудования для детских площадок увеличился более чем вдвое, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чернышов. По его словам, это обусловлено программами благоустройства, реализуемыми по всей России.

Чаще всего грузы отправляют из Москвы, а получают — в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. За март — первую половину апреля спрос на перевозку оборудования для детских площадок вырос в 2,1 раза год к году. Повышение объемов перевозки может быть связано не только с планами по установке горок, качелей, батутов и надувных бассейнов перед майскими праздниками, но и с программами благоустройства в столице и других городах России, — сказал Чернышов.

Он также обратил внимание на рост спроса на рекламную продукцию в преддверии нового выставочного сезона — на 18,6% по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, стенды разбирают на модули, а хрупкие элементы — экраны, панели и подсветку — упаковывают отдельно в прочную обрешетку из деревянных брусков.

С наступлением весны также растет спрос на косметические товары. Наблюдается и повышение объемов перевозки праздничной продукции: за март — первую половину апреля перевезли 652 кг декоративных украшений для тортов из Алматы в Москву, поскольку чаще проходят церемонии бракосочетаний, годовщин и детских праздников. Популярность «весенних» грузов год к году не изменилась: актуальны грили, мангалы, ограждения для загородного строительства, растения и саженцы, — добавил Чернышов.

Он поделился, что в марте и начале апреля компания столкнулась с необычным запросом на перевозку коллекционных фигурок хоккеистов. Также, по словам эксперта, в апреле ТК получила заказ на транспортировку таксидермического экспоната — быка весом 120 кг — из Новосибирска в Казань.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил устанавливать скамейки со спинкой у каждого подъезда. По его мнению, они должны располагаться на расстоянии не более 30 метров друг от друга. Также парламентарий призвал разрешить жителям устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных согласований.

Россия
товары
услуги
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.