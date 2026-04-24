Стало известно об активной подготовке программ благоустройства в России «АвтоГрузЭкс»: в марте вдвое вырос спрос на оборудование для детских площадок

В марте спрос на перевозку оборудования для детских площадок увеличился более чем вдвое, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чернышов. По его словам, это обусловлено программами благоустройства, реализуемыми по всей России.

Чаще всего грузы отправляют из Москвы, а получают — в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. За март — первую половину апреля спрос на перевозку оборудования для детских площадок вырос в 2,1 раза год к году. Повышение объемов перевозки может быть связано не только с планами по установке горок, качелей, батутов и надувных бассейнов перед майскими праздниками, но и с программами благоустройства в столице и других городах России, — сказал Чернышов.

Он также обратил внимание на рост спроса на рекламную продукцию в преддверии нового выставочного сезона — на 18,6% по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, стенды разбирают на модули, а хрупкие элементы — экраны, панели и подсветку — упаковывают отдельно в прочную обрешетку из деревянных брусков.

С наступлением весны также растет спрос на косметические товары. Наблюдается и повышение объемов перевозки праздничной продукции: за март — первую половину апреля перевезли 652 кг декоративных украшений для тортов из Алматы в Москву, поскольку чаще проходят церемонии бракосочетаний, годовщин и детских праздников. Популярность «весенних» грузов год к году не изменилась: актуальны грили, мангалы, ограждения для загородного строительства, растения и саженцы, — добавил Чернышов.

Он поделился, что в марте и начале апреля компания столкнулась с необычным запросом на перевозку коллекционных фигурок хоккеистов. Также, по словам эксперта, в апреле ТК получила заказ на транспортировку таксидермического экспоната — быка весом 120 кг — из Новосибирска в Казань.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил устанавливать скамейки со спинкой у каждого подъезда. По его мнению, они должны располагаться на расстоянии не более 30 метров друг от друга. Также парламентарий призвал разрешить жителям устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных согласований.