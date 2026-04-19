В Госдуме предложили сделать обязательными «социальные скамейки»

Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, они должны находиться друг от друга на расстоянии не более 30 метров. Кроме того, он призвал также разрешить жителям ставить лавочки за свой счет без согласований.

Надо ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой, — сказал Панеш.

До этого стало известно, что с 1 апреля в РФ вступил в силу ГОСТ благоустройства территорий для выгула и дрессировки собак. Он устанавливает требования к размерам, ограждениям и покрытиям игровых и тренировочных зон. Также документ предусматривает регулярную уборку отходов и осмотр площадок на предмет опасных предметов. Меры направлены на обеспечение безопасности животных и людей.