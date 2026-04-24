Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:58

ФСБ раскрыла цели Украины в информпространстве России

ФСБ: Киев хочет сорвать мероприятия по безопасности информпространства в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информпространства, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, соответствующая работа ведется в том числе по блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости.

Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, — указали представители ФСБ.

Также в ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины используют иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. С 2018 года в РФ пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые планировались под влиянием извне.

До этого в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Россия
Украина
спецслужбы
ФСБ
Самое популярное
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.