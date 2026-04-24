ФСБ раскрыла цели Украины в информпространстве России ФСБ: Киев хочет сорвать мероприятия по безопасности информпространства в РФ

Украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информпространства, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, соответствующая работа ведется в том числе по блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости.

Также в ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины используют иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. С 2018 года в РФ пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые планировались под влиянием извне.

До этого в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.