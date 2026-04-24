Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 08:46

«В тылу циклона»: погода бросает новый вызов бойцам СВО

Тишковец спрогнозировал сложные метеоусловия в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

За минувшие сутки в Донбассе зафиксировано до 4 мм осадков, а температура воздуха в приграничных районах опустилась до уровня легких заморозков, сообщил в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец. В течение 24 апреля зона СВО останется в тылу циклона, где сохранятся сложные метеоусловия и штормовые порывы ветра до 13–18 м/с.

Зона СВО останется в тылу циклона, а значит, сохранятся сложные метеоусловия. При пасмурной погоде к ливням местами будут примешиваться заряды мокрого снега, — подчеркнул специалист.

Температурный фон в конце рабочей недели составит от трех до 13 градусов, однако из-за высокой влажности и ветра по ощущениям будет значительно холоднее. По данным Тишковца, ночью 25 апреля возможны заморозки до минус двух градусов, гололедица и даже появление незначительного снежного покрова. Ситуация изменится лишь днем в субботу, когда благодаря антициклону ветер стихнет, выглянет солнце и воздух прогреется до комфортных 14 градусов.

Ранее синоптик предупредил, что в понедельник, 27 апреля, в Москве ожидаются дожди и заморозки после температурных качелей. За сутки выпадет до 10–15 мм осадков, может появиться снежный покров.

Регионы
Донбасс
погода
СВО
Евгений Тишковец
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.