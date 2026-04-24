«В тылу циклона»: погода бросает новый вызов бойцам СВО

За минувшие сутки в Донбассе зафиксировано до 4 мм осадков, а температура воздуха в приграничных районах опустилась до уровня легких заморозков, сообщил в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец. В течение 24 апреля зона СВО останется в тылу циклона, где сохранятся сложные метеоусловия и штормовые порывы ветра до 13–18 м/с.

Температурный фон в конце рабочей недели составит от трех до 13 градусов, однако из-за высокой влажности и ветра по ощущениям будет значительно холоднее. По данным Тишковца, ночью 25 апреля возможны заморозки до минус двух градусов, гололедица и даже появление незначительного снежного покрова. Ситуация изменится лишь днем в субботу, когда благодаря антициклону ветер стихнет, выглянет солнце и воздух прогреется до комфортных 14 градусов.

Ранее синоптик предупредил, что в понедельник, 27 апреля, в Москве ожидаются дожди и заморозки после температурных качелей. За сутки выпадет до 10–15 мм осадков, может появиться снежный покров.