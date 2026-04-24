Москвичей предупредили о «снегодожде» в понедельник В Москве в понедельник ожидаются ливни, переходящие в заряды мокрого снега

Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, ожидаются в Москве в понедельник, 27 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, за сутки выпадет до 10–15 мм осадков, может появиться снежный покров.

До этого в четверг, 23 апреля, в Москве резко похолодало. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что похолодание принесла холодная тыловая часть циклона. В частности, холодное вторжение началось с рекордно низкого давления.

Ранее Тишковец сообщил, что в период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, 1 мая будет холодно. При этом в первые дни месяца температура воздуха будет составлять до +12 °C из-за холодных воздушных масс. Ночью ожидается от 0 до +5 °C, днем — максимум +7–12 °C, что прохладнее климатической нормы, объяснил специалист.