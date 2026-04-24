Затишье перед бурей? Пыльца в Москве сегодня — 24 апреля

Скачки уровня пыльцы в воздухе продолжаются. С приходом очередного похолодания концентрация аллергенов на кубометр снизилась. В первую очередь это касается пыления березы. Разбираемся, чего ждать поллинозникам 24 апреля.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня

Последний рабочий день недели, пятница 24 апреля, выдастся без осадков, но прохладным. Температура воздуха составит до +7 градусов. Всплеска березовой пыльцы в подобных условиях не ожидается.

Прогноз пыльцы в Москве и Подмосковье: 24 апреля 2026 года

Уровень пыльцы березы в столице остается на нижней планке: он не превышает отметку в 10 частиц на кубический метр. «Березовики», чувствительные к самому агрессивному аллергену сезона, могут испытать облегчение.

Цветение березы, согласно предварительному прогнозу, достигнет первого пика на майские праздники. К этому времени стоит пополнить аптечки и вспомнить правила аллергобыта.

