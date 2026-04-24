В России предупредили об активизации мошенников в период ОГЭ и ЕГЭ

В конце апреля и начале мая ожидается рост мошеннических атак на подростковую аудиторию, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, это связано с периодом экзаменов и повышенной учебной нагрузкой у школьников.

Он пояснил, что школьники чаще используют онлайн ресурсы для подготовки к экзаменам и могут переходить по фишинговым ссылкам. В этот период особенно важна поддержка и контроль со стороны родителей, подчеркнул Машаров.

