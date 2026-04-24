В России предупредили об активизации мошенников в период ОГЭ и ЕГЭ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 03:53

В ОП РФ предупредили о росте мошеннических атак на подростков перед ЕГЭ и ОГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В конце апреля и начале мая ожидается рост мошеннических атак на подростковую аудиторию, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, это связано с периодом экзаменов и повышенной учебной нагрузкой у школьников.

Он пояснил, что школьники чаще используют онлайн ресурсы для подготовки к экзаменам и могут переходить по фишинговым ссылкам. В этот период особенно важна поддержка и контроль со стороны родителей, подчеркнул Машаров.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков призвал заменить Единый государственный экзамен советской моделью образования, которую во всем мире называли самой продуктивной. Он подчеркнул, что Россия по сей день во многом полагается на достижения ученых Советского Союза.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен не отменят в ближайшие 10 лет. По его словам, в настоящее время альтернативы этой системе поступления в вузы нет.

Общество
Россия
экзамены
ЕГЭ
ОГЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.