Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 04:20

В Подмосковье ввели крупный запрет для уличных рынков

В Подмосковье торговля на рынках разрешена только в капитальных строениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье с 1 января 2026 года изменяются правила работы розничных рынков, передает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Торговля товарами, оказание услуг и выполнение работ будут разрешены только в капитальных зданиях и сооружениях.

С 1 января 2026 года деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается, — сказано в сообщении.

Палаточные конструкции попадут под запрет, уточнили в ведомстве. Также отмечается, что за нарушение новых правил для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил: следует усилить антимонопольный контроль в России на рынках социально значимых товаров. Новак уточнил, что важно сделать акцент на необоснованном росте цен в периоды повышенного спроса.

Москва
Подмосковье
Минсельхоз
Рынки
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.