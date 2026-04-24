В Подмосковье ввели крупный запрет для уличных рынков

В Подмосковье с 1 января 2026 года изменяются правила работы розничных рынков, передает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Торговля товарами, оказание услуг и выполнение работ будут разрешены только в капитальных зданиях и сооружениях.

Палаточные конструкции попадут под запрет, уточнили в ведомстве. Также отмечается, что за нарушение новых правил для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тыс. рублей.

