23 апреля 2026 в 04:30

Новый спад или березовый взрыв? Пыльца в Москве сегодня — 23 апреля

Пыльца в Москве сегодня — 23 апреля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Погода в апреле выдалась действительно нетипичной. Мартовское тепло привело к тому, что повислые березы запылили раньше времени. А последующие холода со снегом — к тому, что сезон пыльцы березы в Москве снова отсрочился. Выясняем, чего ждать поллинозникам от последней декады апреля и делаем прогноз уровня пыльцы в воздухе на 23 апреля.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня

В четверг, 23 апреля, погода вновь испортится. Обещается похолодание до +8 градусов. День будет пасмурным и дождливым, во второй половине суток обещается дождь со снегом. В таких условиях уровень пыльцы сегодня резко упадет, что точно порадует поллинозников.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 23 апреля 2026 года

В связи с похолоданиями и осадками концентрация березы резко скакнет вниз. Теперь она составит не более 10 единиц на кубический метр. После «оранжевого» уровня (от 100 до 1000 частиц) это ощутимое облегчение для чувствительных к березе аллергиков.

Пик цветения березы, предположительно, придется на майские праздники. Активное пыление стартует в конце третьей декады апреля. Но непостоянство погоды еще может изменить прогноз.

Календарь цветения на весну-осень для Москвы, а также порядок помощи себе и близким-аллергикам ищите в нашем материале.

Елизавета Макаревич
