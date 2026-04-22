Врач объяснила, может ли аллергия развиться в офисе

Офис — пространство, которое нельзя полностью изолировать от аллергенов, рассказала «Газете.Ru» врач-аллерголог Наталья Нечепоренко. По ее словам, в структуре профессиональных заболеваний россиян на долю аллергопатологии приходится до 1,85%.

Офис нельзя считать изолированным пространством. Аллергены проникают внутрь через вентиляцию, оседают на одежде и обуви сотрудников, остаются в воздухе и на поверхностях. В результате контакт с пыльцой не прерывается, а, напротив, растягивается на более длительное время. Также внутри есть дополнительные раздражители: пыль, микрочастицы отделочных материалов, споры грибов. Все это усиливает нагрузку на организм, из-за чего даже легкие симптомы ощущаются острее, — рассказала Нечепоренко.

Врач посоветовала аллергикам вовремя принимать назначенные лекарства и регулярно проводить небольшую влажную уборку на рабочем месте. По ее словам, усиливать нагрузку на организм могут и внутренние раздражители.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, что синдром больного здания может быть связан с реакцией организма на стресс на рабочем месте. По его словам, другими триггерами так называемой аллергии на офис могут стать некачественная мебель, плохая вентиляция или испарения от краски на стенах.