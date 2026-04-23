Трамп рассказал о судьбе женщин, которым грозила казнь в Иране

Трамп заявил об отмене казни восьми женщин в Иране

Власти Ирана отказались от казни восьми женщин, задержанных после протестов, которые прошли в стране минувшей зимой, заявил президент США Дональд Трамп. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Отличные новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-протестующих, которых собирались казнить сегодня вечером в Иране, больше не будут казнены, — написал американский лидер.

Он отметил, что четверых участниц протестов отпустят сразу. Остальные, по его данным, получат по одному месяцу заключения. Трамп поблагодарил иранские власти и добавил, что они прислушались к его просьбе.

Издание The Hill со ссылкой на правозащитников пишет, что женщин обвиняли в помощи пострадавшим демонстрантам. Также им вменяли бросание предметов во время уличных столкновений. Сообщения о смягчении приговора появились на фоне действующего перемирия и обсуждения возможных новых контактов между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп не сможет выйти победителем из конфликта с Ираном. Он отметил, что на данный момент Тегеран в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.