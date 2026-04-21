Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 04:30

Береза наносит новый удар: пыльца в Москве сегодня — 21 апреля 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не самое типичное для апреля похолодание принесло свои плоды: концентрация пыльцы березы снизилась, и аллергикам стало легче дышать. Но радоваться, судя по данным SILAM, рано. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня и к чему готовиться поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 21 апреля, москвичей ждет несущественное потепление. Температура воздуха поднимется до +9 градусов. Будет облачно, но осадков не ожидается. Это подходящие условия для распространения пыльцы.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 21 апреля 2026 года

Источником пыльцы сейчас является береза. В выходные в связи с осадками ее уровень упал до зеленой отметки (не более 10 единиц на кубометр). Сейчас же уровень пыльцы в воздухе снова вырос. Он достиг диапазона от 10 до 100 единиц на кубометр. Так что не забывайте о правилах аллергобыта и принимайте препараты по схеме, составленной врачом.

Если же говорить об аллергенах первой волны — ольхе и орешнике, то они уже благополучно отпылили.

Ранее мы составили календарь прогнозов пыления на 2026 год. Он также включает правила помощи себе и близким в аллергосезон.

пыльца
цветение
аллергии
аллергены
Москва
прогнозы
погода
деревья
березы
Елизавета Макаревич
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.