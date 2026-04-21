Трамп снова пригрозил Ирану проблемами Трамп уверен, что Иран будет участвовать в переговорах в страхе перед угрозами

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу выразил увереность в дальнейшем участии Ирана в переговорном процессе с Вашингтоном. В противном случае американский лидер пригрозил Тегерану «проблемами, которых у них раньше не было».

Глава Белого дома надеется на заключение «справедливой сделки». Такое соглашение позволило бы Ирану восстановить страну, но без ядерного оружия, добавил республиканец.

Они будут участвовать в переговорах. А если этого не произойдет, они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не было, — указал Трамп.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не будет вести переговоры под угрозами, и пригрозил «новым раскладом сил на поле боя». Эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана. Переговоры в Исламабаде 11 апреля с участием Галибафа и вице-президента США Джей Ди Вэнса не привели к соглашению из-за противоречий. Новый раунд консультаций мог бы пройти 21 апреля, но его статус пока неясен.

Ранее экс-вице-президент США Камала Харрис сообщила, что Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь общественность от дела финансиста Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. По ее мнению, Вашингтон оказался втянут в конфликт премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, хотя американский народ не хочет в нем участвовать.