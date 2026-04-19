Иран отказался передавать США обогащенный уран

Иран не рассматривает возможность передачи Соединенным Штатам запасов обогащенного урана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, сообщил агентству Associated Press заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде. Дипломат также подчеркнул, что Тегеран пока не готов к новому этапу очных переговоров с представителями Белого дома.

Исламская Республика нацелена на завершение так называемого рамочного соглашения, прежде чем переходить к личным встречам, обратил внимание Хатибзаде. Он отметил, что американская сторона сохраняет жесткую позицию по ряду вопросов, что мешает продвижению диалога.

Кроме того, представитель МИД сообщил о планах внедрения нового протокола в рамках обсуждений с США, касающегося Ормузского пролива. По его словам, этот маршрут останется открытым и безопасным для гражданского судоходства.

Ранее спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф указал, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте. Противники республики обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей, констатировал он.