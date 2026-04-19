19 апреля 2026 в 04:00

Иран отказался передавать США обогащенный уран

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Тегеран не будет передавать США обогащенный уран

Иран не рассматривает возможность передачи Соединенным Штатам запасов обогащенного урана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, сообщил агентству Associated Press заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде. Дипломат также подчеркнул, что Тегеран пока не готов к новому этапу очных переговоров с представителями Белого дома.

Исламская Республика нацелена на завершение так называемого рамочного соглашения, прежде чем переходить к личным встречам, обратил внимание Хатибзаде. Он отметил, что американская сторона сохраняет жесткую позицию по ряду вопросов, что мешает продвижению диалога.

Кроме того, представитель МИД сообщил о планах внедрения нового протокола в рамках обсуждений с США, касающегося Ормузского пролива. По его словам, этот маршрут останется открытым и безопасным для гражданского судоходства.

Ранее спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф указал, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте. Противники республики обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей, констатировал он.

Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил «автограф» от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

