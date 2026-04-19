«Ни одной цели»: Иран уверен, что США потерпели стратегическое поражение Спикер Меджлиса Галибаф: США потерпели стратегическое поражение в войне с Ираном

США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой, заявил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в телеобращении к нации. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

Они не смогли достичь ни одной из своих целей и потерпели поражение на всех направлениях, — заявил Галибаф.

Он при этом назвал некорректными утверждения об «уничтожении армий противника силами Ирана». Тегеран, подчеркнул Галибаф, осознает превосходство военных мощностей США и Израиля, поэтому рассматривает переговоры с Вашингтоном как «еще одно средство борьбы».

Ранее аналитики издания Daily Express заявили, что слова верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении поражения США и президенту Дональду Трампу были пугающими. Накануне арабский политик сообщил, что ВМС страны готовы ударить по силам Соединенных Штатов и Израиля. Это демонстрирует, что Трампу не удастся завершить войну с Ираном силой. Конфликт завершится только путем заключения сделки, учитывающей интересы Тегерана.