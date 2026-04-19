19 апреля 2026 в 04:30

Береза отступает? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 19 апреля

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 19 апреля
Апрель в 2026 году выдался пасмурным и дождливым. Вот и в воскресенье, 19 апреля, москвичей ждут прохлада и осадки. Рассказываем, как такая погода сказалась на уровне пыльцы в воздухе и чего ждать поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Как мы уже заметили выше, воскресенье, 19 апреля, не порадует москвичей хорошей погодой. Синоптики прогнозируют похолодание до +7 градусов и дождь с полудня и до самого вечера. Впрочем, для поллинозников эта новость скорее хорошая, ведь в таких погодных условиях концентрация пыльцы снижается.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 апреля 2026 года

Мучившая поллинозников пыльца березы наконец рассеивается. Ее концентрация упала до зеленого уровня — не больше 10 единиц на кубометр. Это отличная новость для «березовиков», которые наконец вздохнут с облегчением.

Но слишком радоваться тоже не стоит. Согласно прогнозу Минздрава, в этом сезоне ожидается несколько пиков цветения березы. А значит, пыльца еще даст о себе знать в будущем. Поэтому не забывайте про правила аллергобыта и прием препаратов в соответствии с предписаниями врача.

Ранее мы составили календарь прогнозов пыления на 2026 год. Там вы также найдете правила помощи себе и близким в аллергосезон.

Елизавета Макаревич
