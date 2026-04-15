Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне

Иммунолог Чернышова: в РФ распространена аллергия на пыльцу цветущих деревьев

Из всех видов респираторной аллергии в России чаще встречаются реакции на пыльцу раннецветущих деревьев, рассказала в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова. Она уточнила, что к таковым относятся береза, ольха, лещина, дуб и ива. По ее словам, обычно они цветут с начала марта по конец мая.

Чаще всего россияне страдают аллергией на пыльцу березы, ольхи, дуба, ивы и других раннецветущих деревьев. В этом случае может развиваться аллергический ринит, когда закладывает нос, появляется чихание, насморк. Может возникнуть аллергический конъюнктивит, слезотечение, покраснение и зуд глаз, гнойное отделение, — отметила Чернышова.

Она добавила, что симптомы также могут коснуться дыхательной системы: при аллергии вероятен кашель, одышка. Врач уточнила, что иногда может развиваться аллергическая бронхиальная астма.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что аллергики могут уехать в северные регионы России, чтобы переждать период цветения березы. Она отметила, что эти деревья растут практически по всей стране, но на севере их намного меньше, а цветение начинается позднее. По словам иммунолога, в апреле — мае для переезда можно рассмотреть Астраханскую область.

Анна Акимова
А. Акимова
