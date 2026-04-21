«Еще более ужасные утечки»: Дуров предрек Франции незавидную судьбу

Дуров предрек утечки во Франции, если Париж доберется до зашифрованных чатов

Францию ждут «еще более ужасные утечки» данных, если власти страны добьются доступа к зашифрованным чатам пользователей, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети. Это заявление стало комментарием к очередной крупной кибератаке на французские госструктуры — хакеры взломали национальное агентство по выпуску и хранению личных документов (ANTS).

Произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 млн человек. Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей, — написал Дуров.

Это лишь один из эпизодов череды громких взломов во Франции. До этого хакеры атаковали МВД (16,4 млн украденных записей), министерства спорта и образования, почтовую службу и базу данных владельцев оружия. В феврале сообщалось, что Франция стала лидером в Европе по числу пострадавших от хакеров — 60 млн строк данных только за первые четыре недели 2026 года.

Ранее нидерландская организация Consumers United in Court (CUIC) подала коллективный иск против оператора связи Odido из-за утечки данных миллионов клиентов после кибератаки. Поводом стали обвинения в недостаточных мерах защиты информации.

