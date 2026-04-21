21 апреля 2026 в 06:00

Россиянам раскрыли, на что обратить внимание при инвестициях в недвижимость

Доцент Щербаченко: доход с инвестиций в недвижимость зависит от инфраструктуры

Прибыль от вложений в недвижимость определяется ее близостью к ключевым инфраструктурным объектам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, также следует обращать внимание на состояние здания и его ликвидность.

Вложения в недвижимость могут быть прибыльными, но также несут в себе риски. Одно из ключевых правил — это месторасположение объекта: оно влияет на спрос и, соответственно, на стоимость аренды. Он должен быть легко доступен и иметь хорошие видовые характеристики. Также на привлекательность выбора влияет близость к важным инфраструктурным объектам, таким как транспорт, школы, больницы. Необходимо оценивать состояние здания, уровень отделки, используемые материалы и эффективность планировки. Регулярное обслуживание может снизить операционные расходы, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация сильно влияет на доходность инвестиций в недвижимость. По словам доцента, процентные ставки, которые устанавливает Центральный банк, напрямую влияют на стоимость заемных средств для покупки недвижимости. Эксперт пояснил, что их снижение может повысить спрос на недвижимость, так как инвесторам становятся доступны более выгодные условия кредитования.

Ликвидность объекта может влиять на скорость окупаемости инвестиций. Если здание легко продается или сдается в аренду, то инвестор может получать доход быстрее. В случае неликвидной недвижимости инвестор может столкнуться с долгими периодами владения без генерации дохода. При этом наличие множества аналогичных объектов на одной территории может привести к снижению арендных ставок и уровня заселенности, — резюмировал Щербаченко.

Ранее финансовый советник Рустам Гусейнов заявил, что покупка недвижимости по-прежнему остается надежной инвестицией. По его словам, в условиях экономической нестабильности этот инструмент помогает сохранить капитал от инфляции и колебаний рынка.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
