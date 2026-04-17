17 апреля 2026 в 08:05

Россиянам назвали всегда актуальный способ для инвестиций

Финансист Гусейнов: покупка недвижимости остается надежной инвестицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Покупка недвижимости остается надежной инвестицией, заявил NEWS.ru финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, в условиях текущей экономической нестабильности именно этот инструмент позволяет защитить капитал от инфляции и потрясений.

Первый и главный инструмент для инвестиций — это вложения в рынок недвижимости. Во все времена это был защитный актив от различных потрясений и инфляций в период кризиса. Почему так выгодно? Это один из немногих сегментов, еще не отыгравший инфляцию, которая накопилась на несколько лет. Было большое давление из-за высокой ключевой ставки, как следствие — практически недоступная ипотека. По сей день процент неподъемный. В крупных городах, в частности в Москве, начиная с 2026 года будет наблюдаться дефицит новостроек в течение нескольких ближайших лет, — сказал Гусейнов.

Он добавил, что инвесторам, которые рассматривают недвижимость как долгосрочный актив, важно не гнаться за обещаниями легкой прибыли от риелторов. По его словам, прибрежные и туристические регионы действительно интересны, но требуют более глубокого анализа и готовности к рискам.

Как только снизится ключевая ставка, ипотеки станут более доступными, а также огромную часть «консервативных» денег достанут из банков, рынок оживет, а это может спровоцировать существенный рост цен на недвижимость. Стоит обратить внимание при покупке квартиры на регионы с устойчивым спросом. Очевидно, что интересными можно считать районы, где развивается туризм. Также стоит обратить внимание на побережные или новые регионы. Но имейте в виду, что рынок там более сложный и не такой сладкий, каким его часто преподносят риелторы, — подытожил Гусейнов.

Ранее руководитель проекта апарт-комплекса «Сады морей» Олег Сакадин заявил, что около 34% россиян считают покупку апартаментов на южных курортах страны более выгодным вложением средств, чем ежегодные траты на классические отели. По его словам, согласно мнению опрошенных респондентов, доход от сдачи такой недвижимости в аренду позволяет окупить вложения за пять — семь лет на фоне постоянного роста стоимости самого актива.

