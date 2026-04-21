Контактная сеть повреждена на ж/д станции под Ростовом-на-Дону

На станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. Движение поездов на станции пришлось временно приостановить, информировали в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Сегодня, 20 апреля, в 21:31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено, — говорится в сообщении.

Из-за повреждения контактной сети задерживаются 15 пассажирских поездов дальнего следования. В списке задержанных составов — рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары в Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Симферополь и Анапу. Время задержки составит до трех часов. При этом пригородные поезда продолжают курсировать по расписанию, их движение не отменяется.

Ранее «МК в Красноярске» передавал, что в Красноярском крае 20-летнего жителя Минусинска задержали по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По версии следствия, молодой человек совершил преступление в январе 2026 года. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.