Контактная сеть повреждена на ж/д станции под Ростовом-на-Дону

СКЖД: в Ростовской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

На станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. Движение поездов на станции пришлось временно приостановить, информировали в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Сегодня, 20 апреля, в 21:31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено, — говорится в сообщении.

Из-за повреждения контактной сети задерживаются 15 пассажирских поездов дальнего следования. В списке задержанных составов — рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары в Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Симферополь и Анапу. Время задержки составит до трех часов. При этом пригородные поезда продолжают курсировать по расписанию, их движение не отменяется.

Ранее «МК в Красноярске» передавал, что в Красноярском крае 20-летнего жителя Минусинска задержали по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По версии следствия, молодой человек совершил преступление в январе 2026 года. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
