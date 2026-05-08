Путин заявил, что ВСУ совершили новый теракт на территории России

Атака украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения носит террористический характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ. Глава государства подчеркнул, что инцидент, произошедший рано утром, создал угрозу для безопасности гражданских самолетов, передает сайт Кремля.

Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно: нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что мастерство отечественных авиационных диспетчеров предотвратило катастрофу во время украинской атаки на Ростов-на-Дону. Также он указал на четкое взаимодействие специалистов.

До этого глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что обломки сбитых беспилотных аппаратов вызвали разрушения в Ростове-на-Дону, Батайске, а также на территориях Неклиновского и Мясниковского районов. В результате инцидента зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, транспортных средств, складских площадей и различных хозяйственных строений.