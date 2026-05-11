Десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поздравили украинских военных с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. Военные сбросили листовки с помощью БПЛА.

В день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в период объявленного перемирия военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ осуществили залистовывание подконтрольной ВСУ территории на запорожском направлении, — сказано в сообщении.

В распространенном обращении к украинским военнослужащим было напоминание, что их деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Также, по данным министерства, в листовках указывалось, что нынешнее киевское руководство вводит солдат в заблуждение, и их призывали прекратить уничтожать себя, сложить оружие и вернуться домой. В тексте, как отметили в ведомстве, подчеркивалось неуклонное продвижение российских войск и блокирование любых попыток контратак со стороны ВСУ.

Ранее жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы. Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.