На Кипре дали ответ на запрос США об экстрадиции россиянина Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Актулаева

Суд на Кипре принял решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева. Окружной суд провинции Ларнака удовлетворил соответствующий запрос американской стороны, передает ТАСС. Постановление насчитывает 54 страницы, судья зачитывала его почти час.

Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США, — сказано в постановлении.

Актулаев попал на остров для участия в семейном торжестве — свадьбе одного из родственников. В мае 2025 года его задержали в аэропорту Ларнаки на основании запроса США. Сам россиянин заявляет, что не знает, в чем его обвиняют, и не признает вины. Сейчас он содержится в тюрьме Никосии. Посольство России оказывает ему всю необходимую помощь, включая консультации и связь с родными.

