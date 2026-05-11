День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 10:15

На Кипре дали ответ на запрос США об экстрадиции россиянина

Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Актулаева

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд на Кипре принял решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева. Окружной суд провинции Ларнака удовлетворил соответствующий запрос американской стороны, передает ТАСС. Постановление насчитывает 54 страницы, судья зачитывала его почти час.

Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США, — сказано в постановлении.

Актулаев попал на остров для участия в семейном торжестве — свадьбе одного из родственников. В мае 2025 года его задержали в аэропорту Ларнаки на основании запроса США. Сам россиянин заявляет, что не знает, в чем его обвиняют, и не признает вины. Сейчас он содержится в тюрьме Никосии. Посольство России оказывает ему всю необходимую помощь, включая консультации и связь с родными.

Ранее сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с представителями ФСИН передали гражданина Турции, осужденного за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, турецким правоохранительным органам. Его отправили на родину в сопровождении конвоя.

До этого сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 36-летнего российского блогера. Власти Ганы и Кении официально обнародовали его паспортные данные. Поводом послужило то, что он снял порнографические ролики с участием местных жительниц.

Мир
Кипр
суды
экстрадиции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым
Цех «Северстали» охвачен пламенем
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Назван единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.