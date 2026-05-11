Российские солдаты помогли семье, за которой охотились ВСУ Российские военнослужащие спасли семью, за которой ВСУ охотились с помощью БПЛА

Российские солдаты спасли семью, за которой Вооруженные сил Украины на протяжении долгого времени охотились с помощью дронов, рассказал один из спасенных по имени Иван. По его словам, которые приводит ТАСС, их вывезли из прифронтовой территории на юго-западе Донецокй Народной Республики.

Крылья конкретно не давали из подвала выйти. Мы сидели по подвалам постоянно. Выйдешь — слушаешь. В туалет выйти — слушаешь. Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились, — отметил он.

По словам мужчины, им пришлось много раз сменить место проживания из-за того, что подвалы, в которых они пытались наладить быт, очень быстро уничтожали украинские БПЛА. Это началось, когда ВСУ покинули населенный пункт, в котором они жили.

Ранее в силовых структурах России сообщили, что население Каменец-Подольского Хмельницкой области обвинило власти города и командование подразделений Вооруженных сил Украины в присвоении денег. Как уточнил истчник, близкий к ситуации, средства были предназначены для солдат в Сумском районе.