ВСУ перепродавали украденные в ДНР вещи в комиссионных магазинах Европы

Военнослужащие украинской армии массово вывозили краденые вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР, которые затем оказывались в европейских комиссионных магазинах, сообщил РИА Новости беженец Андрей Бондарь. Как рассказал мужчина, его жена пришла в местное почтовое отделение за посылкой и увидела там большую очередь из украинских военных.

Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту <...>. Потом в интернет заглянешь, а там все б/у из Украины, отсюда, — вспоминает он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что солдаты ВСУ усиливают мародерство в Славянске и Краматорске. Также председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев подтвердил, что на Украине с 2014 года идет активная торговля тем, что было награблено в Донбассе. По его словам, мародеры заходят в дома и забирают дорогие вещи, электронику, срезают котлы, снимают сантехнику.