11 мая 2026 в 10:04

Россияне больше не смогут купить охотничье ружье на сайтах

Суд запретил интернет-ресурсы по продаже охотничьего оружия без лицензии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Щербинский районный суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о запрете интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная дистанционная торговля охотничьим и стрелковым оружием, сообщает Telegram-канал «112». На данных сайтах любой желающий мог приобрести ружье без предъявления лицензии и прохождения обязательного медицинского освидетельствования, с удобной доставкой по указанному адресу.

Ранее суд принял решение о блокировке онлайн-площадки, где продавалось боевое оружие без лицензии, а также беспилотные летательные аппараты и гранаты. Ресурс предлагал покупателям широкий ассортимент запрещенных товаров. Так, на этом сайте можно было купить самозарядный пистолет «Тульский Токарев» с доставкой в страны СНГ, Европы и Северной Америки.

До этого прокуратура в Москве добилась блокировки интернет-ресурсов, торговавших луками и арбалетами для рыбалки. Поводом для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого были обнаружены общедоступные страницы, предлагавшие к продаже соответствующий арсенал.

Общество
ружья
сайты
продажи
