26 марта 2026 в 12:29

Полиция нашла в гараже жителя Крыма два ружья и боеприпасы

В гараже местного жителя в Крыму сотрудники полиции обнаружили два ружья и боеприпасы, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым. Одно из ружей было изготовлено кустарным способом.

В ведомстве рассказали, что в гараже обнаружены два ружья 16-го калибра: ТОЗ-Б (БМ) 1958 года выпуска и ТОЗ-66. Экспертиза подтвердила, что оба ружья исправны и пригодны для стрельбы, патроны относятся к боевым.

Против владельца гаража возбудили два уголовных дела за незаконное хранение и изготовление оружия. Максимальное наказание для мужчины может достигать шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области молодой человек собственными руками создал шесть пистолетов, винтовки и патроны разных калибров. По его данным, он переделывал охолощенное оружие в рабочее.

