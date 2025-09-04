Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:07

Россиянин переделывал охолощенное оружие в рабочие пистолеты у себя дома

Житель Ленобласти переделывал охолощенное оружие и попал под статью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области молодой человек собственными руками создал шесть пистолетов, винтовки и патроны разных калибров, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, он переделывал охолощенное оружие в рабочее.

Отмечается, что житель поселка Первомайское работал у себя дома. Он также хранил там полтора килограмма пороха и боеприпасов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В соцсетях подозреваемого есть много фотографий с оружием.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность по изготовлению оружия. По данным правоохранителей, в подпольной мастерской занимались производством самодельного огнестрела.

До этого в Луганской Народной Республике военнослужащие Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ нашли тайный склад с иностранным оружием и боеприпасами. В ходе операции было изъято более 4000 патронов разных калибров, свыше 10 гранат оборонительного назначения, а также три кумулятивно-осколочные фугасные гранаты.

Ленинградская область
оружие
пистолеты
винтовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.