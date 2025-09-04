Россиянин переделывал охолощенное оружие в рабочие пистолеты у себя дома

В Ленинградской области молодой человек собственными руками создал шесть пистолетов, винтовки и патроны разных калибров, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, он переделывал охолощенное оружие в рабочее.

Отмечается, что житель поселка Первомайское работал у себя дома. Он также хранил там полтора килограмма пороха и боеприпасов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В соцсетях подозреваемого есть много фотографий с оружием.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность по изготовлению оружия. По данным правоохранителей, в подпольной мастерской занимались производством самодельного огнестрела.

До этого в Луганской Народной Республике военнослужащие Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ нашли тайный склад с иностранным оружием и боеприпасами. В ходе операции было изъято более 4000 патронов разных калибров, свыше 10 гранат оборонительного назначения, а также три кумулятивно-осколочные фугасные гранаты.