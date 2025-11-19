Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 07:00

Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс

Тренер Яблокова: скручивания на пресс запрещены при гиперлордозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Упражнения на скручивание пресса противопоказаны при гиперлордозе, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, при таком диагнозе необходимо сосредоточиться на улучшении осанки и повышении функциональности тела.

При гиперлордозе, чрезмерном прогибе поясничного отдела позвоночника, следует избегать упражнений, которые усугубляют изгибы и создают избыточное напряжение в пояснице. Поясничная зона и так перенапряжена при гиперлордозе. В данном случае важно контролировать положение таза и позвоночника, укреплять мышцы-стабилизаторы и расслаблять зажатые мышцы. В первую очередь противопоказаны скручивания на пресс с прямыми ногами и ногами в положении на весу, поскольку при таком положении поясница сильно прогибается, что увеличивает нагрузку на поясничный отдел, — пояснила Яблокова.

Она отметила, что с таким диагнозом также необходимо избегать упражнений на гиперэкстензию. По словам тренера, они чрезмерно прогибают поясницу, увеличивая на нее нагрузку и усиливая мышечный спазм, что может привести к болевым ощущениям и травмам. Также специалист порекомендовала не выполнять подъем ног в положении лежа, так как в этом случае мышцы пресса часто недостаточно активны для стабилизации.

Следует избегать упражнений с осевой нагрузкой на позвоночник, например приседания со штангой. Они создают компрессию в пояснице и усиливают лордоз. При необходимости их можно выполнять с корректировками и под контролем специалиста. То же самое касается и упражнений с неподходящим положением головы во время плавания. Держать голову поднятой над водой во время длительного плавания в целом не рекомендуется, — добавила Яблокова.

Тренер подчеркнула, что при гиперлордозе важно укреплять мышцы кора и ягодиц, поскольку это помогает контролировать положение таза. Кроме того, по словам Яблоковой, рекомендуется растягивать напряженные подвздошно-поясничные мышцы, поскольку они способствуют усилению прогиба в пояснице.

Ранее балерина Людмила Титова заявила, что упражнения «Марионетка», «Кошачья походка», «Медуза» и «Противоположности» способствуют поддержанию правильной осанки. Кроме того, она порекомендовала технику «Тающий лед».

здоровье
советы
тренеры
спорт
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика
«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей
Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября
На Украине начали перекрывать дороги и жечь блокпосты
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Стало известно, какие бронежилеты ГК «Пикет» поставила Минобороны
Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов
Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь
Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Сирены гремели по всей Украине
Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства
Министр армии США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Беременная кошка во сне: толкование видения для женщин и мужчин
Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября
Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи
Командование ВСУ оголило харьковское приграничье
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.