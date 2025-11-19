Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс

Упражнения на скручивание пресса противопоказаны при гиперлордозе, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, при таком диагнозе необходимо сосредоточиться на улучшении осанки и повышении функциональности тела.

При гиперлордозе, чрезмерном прогибе поясничного отдела позвоночника, следует избегать упражнений, которые усугубляют изгибы и создают избыточное напряжение в пояснице. Поясничная зона и так перенапряжена при гиперлордозе. В данном случае важно контролировать положение таза и позвоночника, укреплять мышцы-стабилизаторы и расслаблять зажатые мышцы. В первую очередь противопоказаны скручивания на пресс с прямыми ногами и ногами в положении на весу, поскольку при таком положении поясница сильно прогибается, что увеличивает нагрузку на поясничный отдел, — пояснила Яблокова.

Она отметила, что с таким диагнозом также необходимо избегать упражнений на гиперэкстензию. По словам тренера, они чрезмерно прогибают поясницу, увеличивая на нее нагрузку и усиливая мышечный спазм, что может привести к болевым ощущениям и травмам. Также специалист порекомендовала не выполнять подъем ног в положении лежа, так как в этом случае мышцы пресса часто недостаточно активны для стабилизации.

Следует избегать упражнений с осевой нагрузкой на позвоночник, например приседания со штангой. Они создают компрессию в пояснице и усиливают лордоз. При необходимости их можно выполнять с корректировками и под контролем специалиста. То же самое касается и упражнений с неподходящим положением головы во время плавания. Держать голову поднятой над водой во время длительного плавания в целом не рекомендуется, — добавила Яблокова.

Тренер подчеркнула, что при гиперлордозе важно укреплять мышцы кора и ягодиц, поскольку это помогает контролировать положение таза. Кроме того, по словам Яблоковой, рекомендуется растягивать напряженные подвздошно-поясничные мышцы, поскольку они способствуют усилению прогиба в пояснице.

Ранее балерина Людмила Титова заявила, что упражнения «Марионетка», «Кошачья походка», «Медуза» и «Противоположности» способствуют поддержанию правильной осанки. Кроме того, она порекомендовала технику «Тающий лед».