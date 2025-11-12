Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:28

Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки

Балерина Титова: техника «Марионетка» позволит поддержать правильную осанку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упражнения «Марионетка», «Кошачья походка», «Медуза» и «Противоположности» помогут поддержать правильную осанку, заявила LIFE.ru балерина Людмила Титова. Она также посоветовала технику «Тающий лед».

Для практики «Марионетка» встаньте удобно и расположите стопы на ширине таза. Почувствуйте, как нить тянет вверх, а плечи под собственным весом опускаются вниз. Позвольте позвоночнику вытягиваться без усилия. Затем попробуйте начать медленную ходьбу. Практикуйте 5–10 минут в день, — порекомендовала Титова.

Упражнение «Кошачья походка» подразумевает хождение босиком с передней части стопы на пятку. Руки при этом должны двигаться свободно в противовес бедрам, а плечи — расслаблены. В рамках техники «Медуза» следует медленно покачиваться и делать волнообразные движения спиной. Поза должна быть свободная со слегка согнутыми коленями.

Упражнение «Противоположности» заключается в выполнении разнонаправленных движений руками. А в ходе практики «Тающий лед» нужно выполнить простое движение, например, поднятие руки максимально медленно, растянув его на три или пять минут, заключила балерина.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что недолгая и простая разминка, а также небольшая прогулка помогут избавиться от утренней вялости. Она посоветовала делать зарядку в течение 5–10 минут с помощью легких движений.

