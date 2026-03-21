Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия Суд в России заблокировал интернет-магазин по продаже оружия без лицензии

Суд в России принял решение о блокировке онлайн-площадки, где продавалось боевое оружие без лицензии, а также беспилотные летательные аппараты и гранаты, сообщает Telegram-канал «112». Ресурс предлагал покупателям широкий ассортимент запрещенных товаров.

Так, на этом сайте можно было купить самозарядный пистолет «Тульский Токарев», разработанный советским конструктором Федором Токаревым, с доставкой в страны СНГ, Европы и Северной Америки. Кроме того, в свободном доступе находились боеприпасы и даже лицензии на хранение и ношение оружия.

Ранее следователи изъяли внушительный арсенал оружия и патронов у жителя Крыма, который открыл огонь по сотрудникам полиции. В ходе нападения злоумышленник пустил в ход охотничье ружье и ручную гранату, после чего был ранен ответным огнем. После нападения он попытался сжечь свой дом и машину.

До этого московская прокуратура добилась через суд блокировки интернет-ресурсов, торговавших луками и арбалетами для рыбалки. Поводом для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого были обнаружены общедоступные страницы, предлагавшие к продаже соответствующий арсенал.