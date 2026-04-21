ДТП с участием шести легковушек и электровелосипеда унесло жизнь человека Один человек погиб в результате массового ДТП на Садовом кольце в Москве

В центре Москвы на Садовом кольце произошло массовое ДТП с участием автомобиля BMW, на котором отсутствовали номерные знаки. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.

По данным источника, иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила шесть легковых автомобилей и электровелосипед. Трагедия произошла в районе Покровки.

Движение на внешней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе. Внутренняя сторона полностью перекрыта — автомобили пустили по встречной полосе. В дептрансе Москвы призвали водителей выбирать пути объезда из-за серьезных затруднений в районе аварии.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают личность водителя BMW и обстоятельства, приведшие к массовому столкновению.

Ранее сообщалось, что кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт. Из-за ДТП на путях в районе остановки «Улица Фабрициуса» задерживались трамваи № 6к, вместо них работали автобусы, о чем предупреждали в дептрансе Москвы.