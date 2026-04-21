Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Это произошло перед отправкой к МКС нового космического грузовика, за процессом можно было следить в прямой трансляции Роскосмоса.

Согласно плану полета, примерно в 04:11 по московскому времени корабль включит двигатели на торможение. Это позволит ему начать контролируемый сход с орбиты.

Вскоре «Прогресс МС-32» войдет в плотные слои атмосферы, где большая часть его конструкции сгорит из-за высоких температур. Несгораемые фрагменты корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана и затонут. Освободившийся стыковочный узел на модуле «Звезда» будет подготовлен для приема следующего грузового корабля.

Ранее сообщалось, что специалисты практически завершили подготовку грузового корабля «Прогресс МС-34» к запуску к Международной космической станции на космодроме Байконур. По информации госкорпорации «Роскосмос», уже проведен авторский осмотр корабля и выполнен комплекс операций по накатке головного обтекателя. Общая сборка с носителем намечена на среду, 22 апреля.

