Подготовка «Прогресса» к запуску на МКС вышла на финишную прямую На Байконуре почти завершили подготовку корабля «Прогресс МС-34» к старту на МКС

Специалисты практически завершили подготовку грузового корабля «Прогресс МС-34» к запуску к Международной космической станции на космодроме Байконур, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. По информации госкорпорации, уже проведен авторский осмотр корабля.

На Байконуре завершается подготовка к старту грузового корабля «Прогресс МС-34». На космодроме провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя, — подчеркнули в Роскосмосе.

Уточняется, что головной обтекатель защищает корабль и всю его аппаратуру от мощного потока воздуха и перегрева в плотных слоях атмосферы. Общая сборка с носителем намечена на среду, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершит свою миссию на МКС в ночь на 21 апреля. Включения двигателя на торможение ожидается в 04:14 по московскому времени. В результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

