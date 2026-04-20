Подготовка «Прогресса» к запуску на МКС вышла на финишную прямую

На Байконуре почти завершили подготовку корабля «Прогресс МС-34» к старту на МКС

Специалисты практически завершили подготовку грузового корабля «Прогресс МС-34» к запуску к Международной космической станции на космодроме Байконур, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. По информации госкорпорации, уже проведен авторский осмотр корабля.

На Байконуре завершается подготовка к старту грузового корабля «Прогресс МС-34». На космодроме провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя, — подчеркнули в Роскосмосе.

Уточняется, что головной обтекатель защищает корабль и всю его аппаратуру от мощного потока воздуха и перегрева в плотных слоях атмосферы. Общая сборка с носителем намечена на среду, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершит свою миссию на МКС в ночь на 21 апреля. Включения двигателя на торможение ожидается в 04:14 по московскому времени. В результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

До этого стало известно, что США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых моделировались угрозы, включая сценарии с ядерным оружием России в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

