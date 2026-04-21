21 апреля 2026 в 03:04

Директор ФБР выступит в суде против журнала The Atlantic

Директор ФБР Пател предъявил журналу The Atlantic иск на $250 млн за клевету

Директор ФБР США Кэш Пател подал иск на сумму не менее $250 млн (24,5 млрд рублей) к журналу The Atlantic и его корреспондентке Саре Фитцпатрик. Поводом стала статья, в которой главу спецслужбы обвинили в нерегулярном выходе на работу, злоупотреблении алкоголем и использовании служебного транспорта в личных целях.

Пател расценил публикацию как диффамацию. В исковом заявлении, поданном в суд Вашингтона, утверждается, что журналисты перешли законную черту, опубликовав «лживые и сфабрикованные утверждения». Цель статьи, по мнению истца, — уничтожить его репутацию и добиться увольнения. В ФБР подчеркивают, что еще до публикации предупреждали издание о ложности ключевых тезисов.

Статья вышла 17 апреля. В ней со ссылкой на анонимные источники также говорилось, что поведение Патела некоторые коллеги расценивают как угрозу госбезопасности. Через несколько часов после публикации бюро официально опровергло эти утверждения.

Ответчики, конечно, вольны критиковать руководство ФБР. Однако они перешли законную черту, опубликовав статью, изобилующую лживыми и сфабрикованными утверждениями, призванными уничтожить репутацию директора Патела и привести к его увольнению, — говорится в тексте иска.

Ранее сообщалось, что руководитель РУСАДА Вероника Логинова потребовала от The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете к изданию и его владельцам.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
