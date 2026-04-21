Стрельба в Мексике: россиянин среди раненых, двое погибших, что известно

В Мексике в археологической зоне Теотиуакан произошла стрельба. Что об этом известно, в каком состоянии раненый российский турист, сколько погибших?
Кто открыл стрельбу в Теотиуакане
По информации газеты El Universal, мужчина с оружием поднялся на вершину пирамиды Луны и открыл огонь по людям внизу.
Мотивы нападавшего неизвестны, расследование продолжается.
На место происшествия прибыли армия Мексики и Национальная гвардия. Туристов полностью эвакуировали из археологического комплекса. Расследование причин трагедии продолжается.
Сообщается, что посетители комплекса запаниковали, когда началась стрельба. Теотиуакан, знаменитый своими древними пирамидами и богатым культурным наследием, ежегодно привлекает миллионы туристов.
Что известно о погибших и пострадавших в результате стрельбы в Теотиуакане
Как заявил глава Министерства безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда, гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологического комплекса. В инциденте также пострадали двое граждан Колумбии и одна гражданка Канады.
По данным Кастаньеды, всего в ходе стрельбы на известном археологическом объекте пострадали четыре человека.
Руководитель региональной полиции подтвердил, что в ходе инцидента погибли два человека: гражданка Канады и сам нападавший, который, по предварительным данным, открыл огонь и затем покончил с собой.
«Пока это предварительные данные, но похоже на целенаправленное нападение, мы не хотим строить догадки [до завершения расследования]», — подчеркнул Кастаньеда.
По его словам, личность стрелявшего устанавливается, на месте работают судмедэксперты.
Секретарь отметил, что ситуация на территории исторического комплекса спокойная.
«Вся археологическая зона взята в плотное кольцо оцепления. Сейчас у нас задействованы около 350 сотрудников как из полиции штата, так и из Национальной гвардии, усилия объединены», — говорится в заявлении.
Он также добавил, что местные власти координируют свои действия с федеральным правительством и предоставят больше информации по мере появления результатов расследования.
