Стрельба в Мексике: россиянин среди раненых, двое погибших, что известно

В Мексике в археологической зоне Теотиуакан произошла стрельба. Что об этом известно, в каком состоянии раненый российский турист, сколько погибших?

Кто открыл стрельбу в Теотиуакане

По информации газеты El Universal, мужчина с оружием поднялся на вершину пирамиды Луны и открыл огонь по людям внизу.

Мотивы нападавшего неизвестны, расследование продолжается.

На место происшествия прибыли армия Мексики и Национальная гвардия. Туристов полностью эвакуировали из археологического комплекса. Расследование причин трагедии продолжается.

Сообщается, что посетители комплекса запаниковали, когда началась стрельба. Теотиуакан, знаменитый своими древними пирамидами и богатым культурным наследием, ежегодно привлекает миллионы туристов.

Что известно о погибших и пострадавших в результате стрельбы в Теотиуакане

Как заявил глава Министерства безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда, гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологического комплекса. В инциденте также пострадали двое граждан Колумбии и одна гражданка Канады.

По данным Кастаньеды, всего в ходе стрельбы на известном археологическом объекте пострадали четыре человека. Среди них — двое колумбийцев, один россиянин и одна канадка.

Руководитель региональной полиции подтвердил, что в ходе инцидента погибли два человека: гражданка Канады и сам нападавший, который, по предварительным данным, открыл огонь и затем покончил с собой.

«Пока это предварительные данные, но похоже на целенаправленное нападение, мы не хотим строить догадки [до завершения расследования]», — подчеркнул Кастаньеда.

По его словам, личность стрелявшего устанавливается, на месте работают судмедэксперты.

Секретарь отметил, что ситуация на территории исторического комплекса спокойная.

«Вся археологическая зона взята в плотное кольцо оцепления. Сейчас у нас задействованы около 350 сотрудников как из полиции штата, так и из Национальной гвардии, усилия объединены», — говорится в заявлении.

Он также добавил, что местные власти координируют свои действия с федеральным правительством и предоставят больше информации по мере появления результатов расследования.

