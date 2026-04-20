Стрельба около популярного места в Мексике унесла жизнь канадской туристки El Universal: туристка из Канады погибла при стрельбе около пирамид в Мексике

В мексиканской археологической зоне Теотиуакан неизвестный открыл стрельбу по туристам, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщает газета El Universal со ссылкой на данные служб безопасности. Трагедия произошла на территории знаменитого комплекса пирамид.

По информации издания, вооруженный мужчина забрался на вершину пирамиды Луны и открыл огонь по находившимся внизу посетителям. Смертельные ранения получила гражданка Канады, еще три человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

На место происшествия прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии, была проведена полная эвакуация туристов из археологического комплекса. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Древние пирамиды Теотиуакана ежегодно посещают миллионы туристов. Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными, расследование продолжается.

