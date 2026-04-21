21 апреля 2026 в 05:50

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 апреля

ПВО РФ Фото: МО РФ
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 апреля

В ночь на 21 апреля режим беспилотной опасности был введен сразу в нескольких регионах страны. В частности, предупреждение получили жители Татарстана, Оренбургской и Саратовской областей.

Все экстренные службы привели в полную готовность. Главы регионов призвали граждан сохранять бдительность.

Кроме того, ночью во вторник Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины наносили удары по Новочеркасску в Ростовской области. По информации канала, в небе над городом слышны взрывы, активно работает противовоздушная оборона. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT добавил со ссылкой на очевидцев, что в одном из районов зафиксировано возгорание. Канал указал, что массированная атака на город продолжается последние пару часов.

Очевидцы рассказали SHOT о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках в небе. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и масштабах разрушений от официальных источников пока не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

С 20:00 19 апреля до 07:00 20 числа ВСУ выпустили по РФ 112 беспилотников, заявили в Минобороны. Атаке подверглись семь регионов: Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край и Крым. Кроме того, несколько дронов сбили над Азовским и Черным морями.

В ночь на 20 апреля Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, противник ударил дронами по Туапсе.

«В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб мужчина. Еще один пострадал», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в порту произошло возгорание. В местной прокуратуре заявили, что была повреждена транспортная инфраструктура.

Кондратьев также отметил, что обломки БПЛА упали на здания начальной школы, детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также на газовую трубу. В городе после ночной атаки перестали работать все муниципальные и государственные школы, а также четыре детсада.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Краснодарский край.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке ДНР, заявил глава города Иван Приходько.

«В результате повреждена одна единица общественного транспорта. <…> Ранен водитель», — уточнил он.

Кроме того, БПЛА ударили по пассажирским автобусам в Донецке, в результате чего они загорелись, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе уничтожено семь автобусов, а также два повреждено», — добавил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по ДНР.

Читайте также:

Стрельба в Мексике: россиянин среди раненых, двое погибших, что известно

Жесткое ДТП в Москве: сколько погибших, пострадавших, что известно

Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше

Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

