Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 апреля?

В ночь на 21 апреля режим беспилотной опасности был введен сразу в нескольких регионах страны. В частности, предупреждение получили жители Татарстана, Оренбургской и Саратовской областей.

Все экстренные службы привели в полную готовность. Главы регионов призвали граждан сохранять бдительность.

Кроме того, ночью во вторник Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины наносили удары по Новочеркасску в Ростовской области. По информации канала, в небе над городом слышны взрывы, активно работает противовоздушная оборона. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT добавил со ссылкой на очевидцев, что в одном из районов зафиксировано возгорание. Канал указал, что массированная атака на город продолжается последние пару часов.

Очевидцы рассказали SHOT о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках в небе. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и масштабах разрушений от официальных источников пока не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

С 20:00 19 апреля до 07:00 20 числа ВСУ выпустили по РФ 112 беспилотников, заявили в Минобороны. Атаке подверглись семь регионов: Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край и Крым. Кроме того, несколько дронов сбили над Азовским и Черным морями.

В ночь на 20 апреля Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, противник ударил дронами по Туапсе.

«В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб мужчина. Еще один пострадал», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в порту произошло возгорание. В местной прокуратуре заявили, что была повреждена транспортная инфраструктура.

Кондратьев также отметил, что обломки БПЛА упали на здания начальной школы, детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также на газовую трубу. В городе после ночной атаки перестали работать все муниципальные и государственные школы, а также четыре детсада.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Краснодарский край.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке ДНР, заявил глава города Иван Приходько.

«В результате повреждена одна единица общественного транспорта. <…> Ранен водитель», — уточнил он.

Кроме того, БПЛА ударили по пассажирским автобусам в Донецке, в результате чего они загорелись, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе уничтожено семь автобусов, а также два повреждено», — добавил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по ДНР.

